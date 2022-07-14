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Угорщина взялася за посилення власної армії

14 липня, 2022 четвер
15:52
Світ Крістоф Салай-Бобровнічкі

По всій країні планують навчання з використанням зброї та пов'язаних з нею пересуванням військ

Про це повідомляє міністерство оборони Угорщини.

Його очільник Крістоф Салай-Бобровнічкі сказав, що "у східного сусіда йде війна, яка не припиняється", тому "посилення боєготовності Збройних сил торкнеться й армії, солдати будуть інтенсивніше відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї та пов'язані з нею командні рухи".

Він також звернув увагу на те, що "нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події".

Угорщина на боці миру, — продовжив Крістоф Салай-Бобровнічкі, заявивши, що очікує — що війна не дійде до угорського кордону, але потрібно зробити все, щоб підготуватися до неї.

  • 25 червня  Financial Times написала, що Угорщина хоче змусити ЄС добитися перемир’я в Україні, щоб запобігти кризі
  • 1 липня глава угорського уряду Віктор Орбан виступив за радикальне посилення обороноздатності Угорщини.
  • 13 липня Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці.

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