Угорщина взялася за посилення власної армії
По всій країні планують навчання з використанням зброї та пов'язаних з нею пересуванням військ
Про це повідомляє міністерство оборони Угорщини.
Його очільник Крістоф Салай-Бобровнічкі сказав, що "у східного сусіда йде війна, яка не припиняється", тому "посилення боєготовності Збройних сил торкнеться й армії, солдати будуть інтенсивніше відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї та пов'язані з нею командні рухи".
Він також звернув увагу на те, що "нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події".
Угорщина на боці миру, — продовжив Крістоф Салай-Бобровнічкі, заявивши, що очікує — що війна не дійде до угорського кордону, але потрібно зробити все, щоб підготуватися до неї.
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