Угорщина взялася за посилення власної армії

Про це повідомляє міністерство оборони Угорщини.

Його очільник Крістоф Салай-Бобровнічкі сказав, що "у східного сусіда йде війна, яка не припиняється", тому "посилення боєготовності Збройних сил торкнеться й армії, солдати будуть інтенсивніше відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї та пов'язані з нею командні рухи".

Він також звернув увагу на те, що "нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події".

Угорщина на боці миру, — продовжив Крістоф Салай-Бобровнічкі, заявивши, що очікує — що війна не дійде до угорського кордону, але потрібно зробити все, щоб підготуватися до неї.

25 червня Financial Times написала, що Угорщина хоче змусити ЄС добитися перемир’я в Україні, щоб запобігти кризі

1 липня глава угорського уряду Віктор Орбан виступив за радикальне посилення обороноздатності Угорщини.

13 липня Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb