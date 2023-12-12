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Угорці України закликали Орбана і Мішеля підтримати початок перемовин про вступ країни до ЄС

12 грудня, 2023 вiвторок
06:36
Світ Угорщина - ЄС

Лідери угорської громади Закарпаття звернулися до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та голови Євроради Шарля Мішеля із закликом підтримати початок перемовин про вступ України до Євросоюзу, запланованого на 14-15 грудня 2023 року

Про це написав у Facebook директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

У тексті звернення йдеться про те, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо забезпечення прав нацменшин. А новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою.

Водночас автори висловлюють сподівання, що норми цього закону "будуть імплементовані у нормативні документи українського законодавства з урахуванням всіх пропозицій, котрі були надані громадськими організаціями закарпатських угорців".

"Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку", - йдеться у зверненні.

Автори наголошують, що навіть під час повномасштабного вторгнення РФ Україна продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям.

Серед підписантів заяви вказані: міський голова Берегова Золтан Бабяк, депутат Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Закарпатської обласної благодійної організації "Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш, голова громадської організації "Демократична спілка угорців України" Ласлов Зубанич.

  • Напередодні прем'єр Угорщини заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і тому не мають бути поставлені на порядок денний. Мішель відреагував.
  • 4 грудня він надіслав листа очільникові Євроради Шарлю Мішелю з проханням не розпочинати переговори щодо вступу України до ЄС.
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
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