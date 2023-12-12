Угорці України закликали Орбана і Мішеля підтримати початок перемовин про вступ країни до ЄС

Про це написав у Facebook директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

У тексті звернення йдеться про те, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо забезпечення прав нацменшин. А новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою.

Водночас автори висловлюють сподівання, що норми цього закону "будуть імплементовані у нормативні документи українського законодавства з урахуванням всіх пропозицій, котрі були надані громадськими організаціями закарпатських угорців".

"Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку", - йдеться у зверненні.

Автори наголошують, що навіть під час повномасштабного вторгнення РФ Україна продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям.

Серед підписантів заяви вказані: міський голова Берегова Золтан Бабяк, депутат Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Закарпатської обласної благодійної організації "Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш, голова громадської організації "Демократична спілка угорців України" Ласлов Зубанич.