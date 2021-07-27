Угорці вийшли на протест після новин про шпигунство уряду Орбана за бізнесом та журналістами
В понеділок, 26 липня, близько тисячі угорців вийшли на протест в Будапешті у зв’язку з появою інформації про те, що уряд використовував шпигунське програмне забезпечення Pegasus для стеження за критично налаштованими журналістами, юристами та представниками бізнесу
Про це розповідає АР.
Протестний марш відбувся за тиждень після того, як журналісти-розслідувачі повідомили, що цифрові пристрої близько 300 осіб стали жертвами шпигунського програмного забезпечення в Угорщині. Серед жертв стеження - щонайменше 10 юристів і 5 журналістів.
"Цей скандал показує, що ми більше не можемо говорити про верховенство права в Угорщині. Наша вимога - відставка уряду", - заявила Анна Донат, угорська депутатка Європарламенту, що відвідала акцію.
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Після публікації результатів розслідування щодо шпигунської програми Pegasus угорське агентство журналістських розслідувань Direkt36 опублікувало свої дані про те, що президент Угорської колегії адвокатів, колишній державний секретар і мер від опозиційної партії також стали жертвами шпигунського програмного забезпечення.
Угорські посадовці відмовилися підтвердити або спростувати, чи використовував уряд програмне забезпечення Pegasus, але заявили, що всі дії щодо таємного стеження проводяться відповідно до угорського законодавства.
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Виступаючи минулого тижня в Брюсселі, міністр юстиції Юдіт Варга не прокоментувала, чи купувала Угорщина Pegasus. Водночас вона заявила, що "кожній країні потрібні такі інструменти".
Акцію протесту в понеділок організували кілька опозиційних політичних партій, які об'єдналися, щоб кинути виклик прем'єр-міністру Віктору Орбану і його правлячій партії "Фідес" на виборах в наступному році.
- 18 липня журналісти та правозахисники з кількох країн опублікували розслідування, згідно з яким шпигунську програму ізраїльтян для боротьби з терористами, так звану Pegasus, використовували для стеження за журналістами та політиками
- Єврокомісія вирішила почати розслідування про можливе стеження за журналістами в ЄС на тлі скандалу зі шпигунською програмою Pegasus
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