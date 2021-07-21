Єврокомісія проведе розслідування через шпигунство програмою Pegasus за журналістами та політиками
Єврокомісія вирішила почати розслідування про можливе стеження за журналістами в ЄС на тлі скандалу зі шпигунською програмою Pegasus
Про це повідомляє Euractiv.
"Ми починаємо збирати інформацію, щоб побачити, яка ймовірність використання такого роду додатків в одній з цих країн-учасниць. Ми бачили коментарі в пресі з цього приводу", - зазначив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
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Чиновник зауважив, що Генеральний директорат з комунікаційних мереж, контенту і технологій координуватиме роботу, про яку також інформуватимуть судові органи і органи нагляду за захистом даних.
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Розслідувачі, на чолі з правозахисниками Forbidden Stories, Amnesty International та ще низкою ЗМІ, зокрема - Guardian та Al Jazeera, повідомила в неділю, що щонайменше 10 урядів нібито використовували шпигунське програмне забезпечення для незаконного спостереження за журналістами, юристами, бізнесменами і представниками громадянського суспільства.
- 18 липня журналісти та правозахисники опублікували розслідування, згідно з яким шпигунську програму ізраїльтян для боротьби з терористамос, так звану Pegasus, використовували для стеження за журналістами та політиками
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