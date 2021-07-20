В Індії прем'єр-міністра Моді звинуватили у "зраді" на тлі скандалу із стеженням через ізраїльську програму Pegasus
Основна опозиційна партія Конгресу в Індії звинуватила прем'єр-міністра Нарендру Моді у "зраді" та компрометації національної безпеки після виявлення того, що десятки індійців були потенційними об'єктами стеження за допомогою Pegasus
Про це пише Aljazeera.
З 50 тис. мобільних телефонів, за якими стежили через Pegasus, тисяча припала на Індію.
Зокрема, 2 міністри уряду Нарендри Моді також були під стеженням.
The Guardian також пише, що стеження велося і за головним політичним опонентом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, опозиційним діячем Рахулем Ганді. Його номер як мінімум двічі було обрано для потенційної мети для спостереження – це робить його одним з десятків індійських політиків, журналістів, активістів і урядових критиків, за ким вели стеження за допомогою Pegasus.
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"Чи шпигунство за силами безпеки Індії, судовими органами, міністрами уряду, опозиційними лідерами, включаючи Рахула Ганді, журналістами, а також інша діяльність через шпигунське програмне забезпечення іноземної організації, не є зрадою і демонтажем національної безпеки?"-зауважив спікер індійського Конгресу Рендіп Сурджевала.
- Програмне забезпечення ізраїльської фірми NSO Group, яке використовувалося спецслужбами для відстеження злочинців і терористів, також застосовувалося для стеження за активістами, журналістами та опозиціонерами по всьому світу
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