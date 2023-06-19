Ухвалені на саміті у Вільнюсі рішення наблизять Україну до членства в НАТО, - Столтенберг
На Вільнюському саміті у липні члени НАТО обговорять прагнення України до членства. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення, ухвалені там, наблизять Україну до НАТО
Про це йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Генсек НАТО зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичного об'єднання.
"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", - сказав Столтенберг.
Натомість щодо прямого запрошення України вступити до Альянсу мова не йде.
"На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до нього ми не обговорюємо офіційне запрошення. Ми обговорюємо, як наблизити Україну до НАТО, і поточні консультації. Я не в змозі передбачити результат цих консультацій", - наголосив Столтенберг.
Зазначається, що союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.
"Члени Альянсу згодні з тим, що двері НАТО відкриті. Ми це продемонстрували із запрошенням Фінляндії та Швеції. Ми також згодні з тим, що було заявлено у 2008 році, що Україна стане членом Альянсу. Ми погоджуємося, що не Росія, а Україна та члени НАТО вирішують, коли настав час запросити Україну. Росія не має права вето на рішення НАТО", - додав Генсек НАТО
Він також зазначив, що зараз найбільш важливим та невідкладним завданням є забезпечення перемоги України як суверенної та незалежної держави в Європі. Адже без перемоги України взагалі не буде виникати питання щодо її членства в Альянсі.
Столтенберг переконаний, що під час саміту у Вільнюсі союзники підтвердять потужну підтримку для України та необхідність надавати таку допомогу від двосторонніх та багатосторонніх інституцій так довго, як це буде потрібно.
- Напередодні в інтерв'ю PBS Генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни
- 14 червня Столтенберг заявляв, що під час Вільнюського саміту країни-члени Альянсу знайдуть рішення щодо руху України.
- 18 червня Генеральний секретар НАТО повідомив, що Україна має сама визначати умови для справедливого завершення війни, а також застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе