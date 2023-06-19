Про це йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Генсек НАТО зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичного об'єднання.

"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", - сказав Столтенберг.

Натомість щодо прямого запрошення України вступити до Альянсу мова не йде.

"На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до нього ми не обговорюємо офіційне запрошення. Ми обговорюємо, як наблизити Україну до НАТО, і поточні консультації. Я не в змозі передбачити результат цих консультацій", - наголосив Столтенберг.

Зазначається, що союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Члени Альянсу згодні з тим, що двері НАТО відкриті. Ми це продемонстрували із запрошенням Фінляндії та Швеції. Ми також згодні з тим, що було заявлено у 2008 році, що Україна стане членом Альянсу. Ми погоджуємося, що не Росія, а Україна та члени НАТО вирішують, коли настав час запросити Україну. Росія не має права вето на рішення НАТО", - додав Генсек НАТО

Він також зазначив, що зараз найбільш важливим та невідкладним завданням є забезпечення перемоги України як суверенної та незалежної держави в Європі. Адже без перемоги України взагалі не буде виникати питання щодо її членства в Альянсі.

Столтенберг переконаний, що під час саміту у Вільнюсі союзники підтвердять потужну підтримку для України та необхідність надавати таку допомогу від двосторонніх та багатосторонніх інституцій так довго, як це буде потрібно.