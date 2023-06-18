Україна має сама визначати умови для справедливого завершення війни, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама визначати умови для справедливого завершення війни, а також застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та РФ
Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.
За словами Столтенберга, лише Україна має визначати прийнятні для себе умови для завершення війни.
Окрім цього, він також наголосив, що мирна угода не може бути продиктована російською стороною.
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але для того, щоб мир був тривалим, він повинен бути справедливим. Мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна сама може визначити умови, які є прийнятними", – зауважив Столтенберг.
Столтенберг зокрема зазначив, що військові успіхи посилять позицію України на переговорах:
"Чим більше окупованих територій Україна зможе звільнити, тим кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру".
- Як вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг, можливі переговори з РФ повністю залежать від результатів контрнаступу ЗСУ.
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