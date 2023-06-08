Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у ході дискусії в рамках Центру нової американської безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на ефірі CNAS.

"У тому, що стосується наступу, ми бачимо збільшення інтенсивності боїв уздовж лінії фронту. Але я завжди дуже обережний, щоб не говорити про оперативні деталі. Це справді справа українців – говорити про такі речі", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також розповів, що нещодавно розміщене Генеральним штабом ЗСУ у соцмережах відео "справді закликає утриматися від інформації про контрнаступ або його оперативні деталі".

Столтенберг наголошує, що будь-яка війна є непередбачуваною, і ніхто не може сказати, як вона розвиватиметься.

"Але ми знаємо – те, що відбуватиметься за столом переговорів, які, сподіватимемося, на певному етапі покладуть край цій війні, – це повністю залежатиме від досягнення цілей на полі бою", - сказав він.

Генсек НАТО додав, що країни-партнери та союзники повинні зміцнювати позиції України на полі бою, щоб "вони отримали такий підсумок цієї війни, який забезпечить збереження України як суверенної та незалежної країни, і що Путін не виграє цієї війни".

Готовність України до контрнаступу

3 червня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до контрнаступу, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.

Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ, де на екрані з'являються два наступних речення: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде". Маючи на увазі, що заяв про початок контрнаступу не буде.

Своєю чергою в адміністрації президента США вважають, що разом із союзниками й партнерами добре забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступальних дій. А генерал Міллі каже, що найбільшу вогневу міць України забезпечать танки.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час контрнаступу, який має розпочатись цього літа, Сили оборони не застосовуватимуть винищувачі F-16. Адже деякі країни Заходу тільки розпочали або планують розпочати підготовку українських пілотів, які керуватимуть цими літаками.

7 червня секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що очікуваний ЗСУ ще не розпочався, а коли це станеться – дізнаються і побачать усі.