Про це Данілов розповів в інтерв'ю Reuters.

Повідомляється, що коли контрнаступ розпочнеться, то усі побачать. Таким чином секретар Ради нацбезпеки спростував заяви деяких російських офіційних осіб про те, що контрнаступ України нібито вже розпочався.

"Все це не відповідає дійсності. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, всі це побачать", – заявив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що у Росії помилково сприйняли локальні українські просування на деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції.

Готовність України до контрнаступу

3 червня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до контрнаступу, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.

Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ, де на екрані з'являються два наступних речення: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде". Маючи на увазі, що заяв про початок контрнаступу не буде.

Своєю чергою в адміністрації президента США вважають, що разом із союзниками й партнерами добре забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступальних дій. А генерал Міллі каже, що найбільшу вогневу міць України забезпечать танки.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час контрнаступу, який має розпочатись цього літа, Сили оборони не застосовуватимуть винищувачі F-16. Адже деякі країни Заходу тільки розпочали або планують розпочати підготовку українських пілотів, які керуватимуть цими літаками.