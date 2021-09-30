Україна 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.



Придбати квитки на потяг "Київ-Перемишль" можна буде з 1 жовтня.

Пасажирське сполучення між Україною і Польщею було призупинено 15 березня 2020 року.

Між двома країнами до заборони курсували такі потяги: Київ-Перемишль; Одеса-Перемишль; Київ-Варшава; Львів - Вроцлав; Київ-Вроцлав.