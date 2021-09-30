Україна 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею
Укрзалізниця анонсувала відновлення залізничного сполучення з Польщею
Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.
Придбати квитки на потяг "Київ-Перемишль" можна буде з 1 жовтня.
Пасажирське сполучення між Україною і Польщею було призупинено 15 березня 2020 року.
Між двома країнами до заборони курсували такі потяги: Київ-Перемишль; Одеса-Перемишль; Київ-Варшава; Львів - Вроцлав; Київ-Вроцлав.
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