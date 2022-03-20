Україна 20 березня відкриває 7 гуманітарних коридорів, – Верещук

Про це повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.



Донецька область.

З Маріуполя до Запоріжжя.

Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.

В Бердянську є можливість дозаправити приватні авто маріупольців, які рухаються до Запоріжжя. Адреси для дозаправки:

вул. Кабельщиків, 132А

вул. Мелітопольське шосе, 87Б.

З села Бобрик до Броварів. Місце зборів Будинок культури на вул. Шевченка, 2. Автобуси для евакуації будуть відправленні з Броварів.

З села Тарасівка до Броварів. Місце зборів на вул. Дев'яте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З міста Бородянка до міста Біла церква. Місце зборів вул. Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин.

Нагадаємо,19 березня вдалося евакуювати 6,623 тисячі людей із зони бойових дій, але через обстріли не відбулася евакуація з Бородянки до Білої Церкви та доставка гумдопомоги для мешканців Херсонщини.

Також організовано транспортування до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться до Мангуша.З міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.

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