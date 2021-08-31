Україна акцентує увагу на "Північному потоці-2", хоча для транзиту небезпечнішими є південні газопроводи РФ, – експерт

Експерт заявив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Спочатку російський газ ішов транзитом через територію України до Угорщини. Після того, як Російська Федерація збудувала турецький “Блакитний потік”, а потім – їхнє сухопутне продовження через Туреччину й далі в країни колишньої Югославії, мається на увазі “Балканський потік”. Завдяки цьому Україна позбулася великої частки транзиту, оскільки це той маршрут, який є безпосередньою альтернативою українському транзитному маршурту. Ніякий Nord Stream 2, який є, насправді, альтернативою польському маршрту і газогону Ямал-Європа, – не нанесли такої шкоди і не зможуть нанести, як південні обхідні маршрути”, – зазначив Рябцев.

Експерт зауважив, що південні маршрути вже забрали в України 25 млрд куб.м. транзиту газу, а після 2024 року заберуть ще більше.

“Для мене дуже дивно, що впродовж останніх років Україна так серйозно ставиться до “Північного потоку-2” й повністю ігнорує, навіть не згадує південні обхідні маршрути, які є безпосередньою альтернативою українського транзиту. І це не лише російський трубопровідні маршрути, а й ті, яким через Туреччину до Європи йде газ Азербайджану. І цей азербайджанський газ також забирає з українського маршруту частину навантаження, адже Азербайджан є конкурентом Російської Федерації на ринках Південної Європи. Але про це наші політики, очільники “Нафтогазу” й газотранспортного оператора весь час мовчали”, – повідомив Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною.

Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та десять його колег із країн ЄС підписали заяву, в якій висловилися проти угоди між США та Німеччини щодо газопроводу “Північний потік-2”.