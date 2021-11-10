Україна - Болгарія: як можна відвідати товариський матч в Одесі
Вболівальники зможуть відвідати товариський матч Україна - Болгарія, який пройде в Одесі
Згідно з карантинними нормами стадіон можна заповнити на 18 тис. глядачів. На матч пускатимуть лише із сертифікатом вакцинації, негативним тестом або ж довідкою про одужання від коронавірусу.
За свою історію національні команди зустрічались п'ять разів. На рахунку України - три перемоги. Ще дві зустрічі завершились внічию.
Востаннє команди грали між собою у 2012 році. Тоді Україна перемогла Болгарію в Софії з рахунком 1:0.
Товариський матч
11 листопада
Україна - Болгарія
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Початок о 19:30
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.
- 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 29.98Продаж 30.37
- Актуальне
- Важливе