Україна буде боротися за незалежність і звільнятиме свою територію за будь-якої погоди, - експерт з питань безпеки Варченко
Україна готова буде припинити війну і навіть спинитися тільки тоді, коли вижене останнього ворога і ліквідує Російську імперію як загрозу українській незалежності
Про це експерт з питань безпеки Іван Варченко розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
"Україна буде боротися за свою незалежність і звільнятиме свою територію не залежно від погоди. Незалежно від того, будуть дощі чи ні, і яка буде температура на вулиці. І восени, і взимку, і навесні ми демонстрували це, що в найгірших погодних умовах ми ефективно захищали свою землю і нищили ворога. Чи є на сьогодні погода якоюсь умовою, щоб, наприклад перешкоджати визвольній війні українців зараз? Ні, на сьогодні це лише один із чинників, який може хіба що стримувати. І це стримування не є абсолютним", - сказав він.
Іван Варченко зазначив, що через погані погодні умови просування ЗСУ може бути не таким інтенсивним, однак це не спинить українських воїнів у прагненні звільнити рідну землю від окупантів.
"Ми розуміємо, що просування може уповільнитися, але воно не зупиниться точно, тому що українці мають і силу, і завзяття для того, щоб бити ворога. І зрештою, ми готові будемо припинити війну і навіть спинитися тільки тоді, коли виженемо останнього ворога і ліквідуємо Російську імперію як загрозу українській незалежності", - додав він.
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