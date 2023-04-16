В Україні є історичний ареал розповсюдження російської, який існує зараз доволі автономно від ареалу у РФ. В Україні є мільйони людей, для яких російська є рідною (мовою спілкування родини в кількох поколіннях). Такий високий рівень використання російської є наслідком політики Росії. Але це вже сталося. І ще треба враховувати що коли ми почнемо реінтегровувати назад Крим і ОРДЛО, ми матимемо справу з сотнями тисяч російськомовних. І з поколінням дітей, які вивчали виключно російську.

"Що, 30 років мало для лагідної українізації?" - це ідіотське питання-твердження. Адже більш-менш прийнятна мовна політика почалася тільки року так 2016-2017. Тобто їй лише 6 років. І якби не надзусилля Путіна (так, головний каталізатор українізації) такого строку в принципі замало для такого фундаментального світоглядного зсуву. І оце бажання зробити щось "швидше" тільки шкодить. Дуже просто розмірковувати про легкість українізації, коли ти народився в Івано-Франківську та жив там все життя. Навіть в умовному Дніпрі будуть нюанси. Для переходу російськомовної родини на українську потрібна згода обох у подружжі. І інших родичів. А це точно робить процес не дуже швидким. І травмованість суспільства війною дозволяє додатково використовувати фактор мови як росіянами, так і різними внутрішніми силами для здобуття політичних бонусів.

Бажання зробити щось "швидше" тільки шкодить. Дуже просто розмірковувати про легкість українізації, коли ти народився в Івано-Франківську та жив там все життя. Навіть в умовному Дніпрі будуть нюанси. Для переходу російськомовної родини на українську потрібна згода обох у подружжі. І інших родичів. А це точно робить процес не дуже швидким

Ні, російська мова не є причиною агресії. Якби була — не було б війни проти Фінляндії чи Грузії. Причина агресії Росії — необхідність агресії для підтримки внутрішнього режиму. Російська мова це — як і будь-яка мова — символічна система. Не більше і не менше. Але.

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Від інформаційного простору РФ треба відгороджуватися. Мейнстрим їх контенту — мова ненависті, шовінізм, антигуманізм і обскурантизм. І не треба забувати, що перше, що росіяни роблять на окупованих територіях ще з 2014 - скасовують вивчення української та знищують книжки. Але аргумент "Росіяни так роблять — і ми маємо робити так саме" - дурня. Якщо дзеркалиш ворога — ти нічим від нього не відрізняєшся.

Від інформаційного простору РФ треба відгороджуватися. Мейнстрим їх контенту — мова ненависті, шовінізм, антигуманізм і обскурантизм

Намагання нав'язати українську інструментами насилля, глузування, образ — банально не ефективно. Якщо людина поки не готова перейти на українську, але при цьому вона проукраїнська, підтримує Україну у війні, аргумент про "мову агресора" для такої людини виглядає ідіотським. Бо вона ж не агресор, вона за Україну. І доводити людині, що це вона ідіот і неправильно розуміє патріотизм (ну тобто не як ви) - безглуздо. Ви тільки зашкодите.

Ми занадто просто розкидаємося людьми. Мінімум половина біженців — російськомовні, якщо цю тему перегріти — їм стане простіше прийняти рішення про неповернення. Нам не треба давати людям додаткові аргументи.

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Завдання держави — стимулювати. Могли б трохи подумати над цим. Наприклад:

Будь-які форми підтримки (до прямих дотацій) україномовного контенту, в першу чергу спрямованого на дітей. Розвиток альтернативної двомовності — українська та англійська замість української та російської. Це стратегічно вигідно. Це дасть позитивний економічний ефект. Це безпечно для українського майбутнього. Серед можливих обмежень, які можуть працювати — на розповсюдження перекладів книг, фільмів, іншого контенту російською. На першому етапі — якщо є українська альтернатива. На другому етапі — повністю. Це й економічно доцільно. Наш ринок росте, російський — ні. Після війни в країну її відбудовувати та жити приїдуть сотні тисяч людей, які будуть використовувати інші мови. І ось з ними точно відразу треба розмовляти англійською і навчати українській. Треба вже думати як організувати цей процес. Чи є у пана Лісового свіжі думки з цього питання?

Загалом. Росіяни завжди мріяли розколоти Україну через мовне питання, в них не виходило, і бажано, щоб ми це не зробили замість них. Україна буде україномовною та англомовною. Але треба це зробити в адекватний спосіб.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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