Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, абсолютна більшість із деокупованих населених пунктів потребує значних відновлювальних робіт.

"Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися до відповідних робіт", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що протягом цього тижня українські військові та розвідка зуміли завдати росіянам серйозних втрат у логістиці та тилових базах.

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