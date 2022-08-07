Україна деокупувала 1060 населених пунктів
З 24 лютого українські військові деокупували 1060 населених пунктів від російського агресора
Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За словами президента, абсолютна більшість із деокупованих населених пунктів потребує значних відновлювальних робіт.
"Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися до відповідних робіт", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський відзначив, що протягом цього тижня українські військові та розвідка зуміли завдати росіянам серйозних втрат у логістиці та тилових базах.
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