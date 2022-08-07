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Україна деокупувала 1060 населених пунктів

7 серпня, 2022 неділя
00:27
війна з Росією Буча

З 24 лютого українські військові деокупували 1060 населених пунктів від російського агресора

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, абсолютна більшість із деокупованих населених пунктів потребує значних відновлювальних робіт.

"Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися до відповідних робіт", - сказав президент України Володимир Зеленський.

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Відео
Україна
Росія
Володимир Зеленський
окуповані території
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