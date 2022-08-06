Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних", - йдеться у відео.

Президент України також відзначив допомогу партнерів, які постачають зброю.

"Дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - заявив Володимир Зеленський.

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