За цей тиждень ЗСУ і розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики росіян і тилових баз окупантів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відзначив, що протягом цього тижня українські військові та розвідка зуміли завдати росіянам серйозних втрат у логістиці та тилових базах
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних", - йдеться у відео.
Президент України також відзначив допомогу партнерів, які постачають зброю.
"Дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - заявив Володимир Зеленський.
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