Україна дипломатично робить дуже мало для діалогу з Китаєм, - китаєзнавець Коваль

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Україна у дипломатичному сенсі робить дуже мало для діалогу з Китаєм. Однак, якби Київ і робив більше, то він не може вплинути на відносини Китаю з якоюсь іншою країною, чи то Росія, чи США, чи Бангладеш. Китайська політика не підлаштовується під якусь країну, бо Пекін має свою власну міжнародну зовнішню політику, яка не залежить від бажань Києва, Москви чи Вашингтону. Відповідно, Китай буде продовжувати свою власну політику", - прокоментував китаєзнавець.



Олесь Коваль зауважив, що останні заяви Сі Цзіньпіна на G0 та на зустрічі з Байденом чітко говорять, що Пекін модернізує та модифікує свою політику щодо Києва, але вона залишається загальною та відстороненою.

24 листопада Китай ще раз закликав Україну та РФ до переговорів

25 листопада видання The Spectator повідомило, що США заборонили передачу Україні МіГ-29 в обмін на обіцянку Китаю втримати Путіна від "ядерки"

Євген Магда, директор Інституту світової політики, зазначив, що вже півтора року немає українського посла у Пекіні, але статист там не потрібен

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