Україна для британців - це Велика Британія 1940-го року, яка самотужки воює проти сучасного Гітлера з ядерною бомбою, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що зараз Україна для британців є Великою Британією 1940-го року, яка самотужки воює проти сучасного Адольфа Гітлера з ядерною кнопкою, яким є президент Росії Володимир Путін
Російський опозиціонер висловив таку думку в етері Еспресо.
"Для кожного освіченого британця, зануреного в історію, Україна 2022-го року - це Велика Британія 1940-го, яка бореться сам на сам з Адольфом Гітлером. Так само донедавна боролася з новим Гітлером із ядерною бомбою Україна", - зазначив Піонтковський.
Політолог додав, що у 1930-х роках європейські лідери намагалися пристосуватися до Адольфа Гітлера, аж поки на світовій арені не зʼявилася конкретна людина - Вінстон Черчилль. А зараз такою людиною, від якої ніхто не очікував "світових подвигів", є президент України Володимир Зеленський.
"Британці зараз переживають свою історичну молодість. Саме тому Велика Британія так пристрасно підтримує Україну й витягла на цей рівень Сполучені Штати Америки", - зауважив Андрій Піонтковський.
- Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна має право атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни спровокували війну і є агресорами.
- Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у середу, 27 квітня, повідомила, що ситуація в Україні балансує і може обернутися в будь-який бік, тому Захід повинен не допустити заспокоєності щодо результату війни і збільшити допомогу Україні.
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