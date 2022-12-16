Про це він розповів в етері Еспресо.



"Система тактичного управління на полі бою "Кропива" є елементом збору розвідувальної інформації й по суті це військовий інтернет, тому що розвіддані, у тому числі й завдяки засобам зв'язку Starlink, можна передавати у будь-яку точку світу, не кажучи про Генштаб ЗСУ чи інші пункти управління. Україна створила якісну технологічну перевагу до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і саме система збору та швидкої передачі інформації, за оцінками фахівців, як мінімум у 10 разів покращила ефективність застосування ракетних військ, артилерії та тактичних підрозділів", - пояснив капітан Збройних Сил.



Олександр Лось зауважив, що маючи чисельну недостачу в озброєнні, артилерійському, ракетному, завдяки саме системі мережецентричного управління даними та можливості швидко передавати команди на засоби РВіА (ракетні війська та артилерія – ред.) ми виходимо на паритет з російським військом, яке має чисельну перевагу в озброєнні та військовій техніці.

Раніше артилерійські батареї стали швидшими у 5 разів: закарпатські військові отримали сучасну систему управління "Кропива"

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Крім того, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначиав, що на результати у війні впливають технології, а не просто кількісне збільшення армії РФ.

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