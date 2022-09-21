Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Кількість збільшення тупо гарматного м'яса зараз не впливає на процеси суттєвого підвищення ефективності російської армії. Ми бачимо зокрема те, що відбувається по ділянках фронту. Там, де у нас є далекобійні засоби ураження і де працює артилерія, – просування російської армії нема. І навпаки, я думаю, що оцей варіант використання системи далекобійних уражень – це один з наших способів мінімізувати будь-яке збільшення чисельності особового складу РФ. На це власне має зважати й наше військове керівництво, і наші закордонні партнери", - сказав Згурець.

На думку Згурця, на сьогодні збільшення кількості особового складу російських військ суттєво не вплине на перебіг війни, оскільки жива сила програє технологіям.

"А що ж до тупого набирання гарматного м'яса у РФ, то думаю, що ефект від цього не буде значний. Як би ми не зважали на досвід Другої світової війни – часи змінилися. І технології власне зараз значно суттєвіше впливають на перебіг на полі бою, аніж просто кількісне збільшення особового складу РФ", - зауважив він.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

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