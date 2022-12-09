Про це йдеться в етері Еспресо.



"Задум для реалізації цього проєкту з'явився в одного львівського волонтера, фахівця в ІТ-сфері. Основна мета проєкту - захист Львова, а також створити можливості захистити всю Україну від ворожих повітряних атак. Поштовхом була проблема, яка з початком повномасштабного вторгнення стала всім зрозуміла, бо дуже важко було відстежувати крилаті ракети, якими нас атакували росіяни через те, що у перші дні були знищено багато класичних радіолокаційних систем (РЛС - ред.) для виявлення таких цілей. До того ж використовувалася противником ефективна тактика – проліт на низьких висотах, коли класичні РЛС вже показували нижчі результати через кривизну Землі. Відповідно, акустичний метод виявлення повітряних цілей має дуже багато переваг у порівнянні з класичними", - розповів учасник проєкту Zvook.



Мар’ян Сулим додав, що модель штучного інтелекту пристрою може поділяти повітряні цілі по категоріях: гвинтові, тобто вертольоти, гвинтові та реактивні літаки, крилаті ракети, також дрони – це класифікація на три типи.

"Основна частина звукового сенсора нашого проєкту - дзеркало, яке допомагає сфокусувати звук на мікрофон, таким чином ми досягаємо більшої дальності виявлення. Ми стоїмо на тому, аби мати більшу дальність виявлення і цього досягаємо за рахунок дзеркала параболічної форми, у середині якого стоїть мікрофон. Такий пристрій ми встановлюємо на висоті 10-12 метрів, що також дозволяє збільшити дальність виявлення. Тобто ми можемо їх ставити на любих телекомунікаційних вежах, потрібно тільки наявність живлення. На сьогодні функціонує понад 40 таких станцій і покривається рубіж у 200 км, а найближчим часом плануємо подвоїти їх кількість. Намагаємося розміщувати станції рубежами, що дозволяє бачити прогрес прольоту цілі по території. Тобто достатньо станції розташовувати рубежами, тому що крилаті ракети, навіть змінюючи курс, перетинають рубежі, що надає зрозумілу обстановку для наших військ", - пояснив Сулим.

Учасник проєкту Zvook додав: "Ми зареєстрували громадську організацію "Звукові технології" і тільки зараз будемо починати збирати у відкритому вигляді донати на подальше розгортання цієї мережі. Раніше ми хотіли просто передати проєкт державі, але тепер збираємося передати не просто задум та реалізацію самого датчика, а побудовану мережу. З початку донатами нам допомогли Укрзалізниця та громадська організація "Родин полеглих Героїв Львівщини", щоб ми побудували датчики, які зараз вже стоять на рубежі. Невдовзі створимо сайт "Звукові технології", а поки з нами можна зв'язуватися через Facebook та тримати контакт."

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