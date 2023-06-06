Україна домовилась із Чехією про спільний ремонт танків Т-64

Про це інформує міністерство оборони Чехії.

Укроборонпром та VOP CZ домовилися про спільний ремонт танків Т-64 на заводі у Новому Їчині.

"Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо непотрібні військові матеріали, навчаємо українських солдатів, а тепер також допомагаємо з ремонтом української техніки. Для навчання та ремонту ми пропонуємо свої знання, вміння й отримаємо неоціненний бойовий досвід від українців", – сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Точна кількість танків, що будуть відремонтовані, не уточнюється з міркувань безпеки.

До кінця цього року працівники VOP CZ повинні встигнути відремонтувати невизначену кількість машин Т-64, які все ще мають радянське походження. Директор компанії Марек Шпок розповів, що працівники його підприємства останніми тижнями відвідували заводи Укроборонпрому для налагодження взаємної співпраці: "Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати обладнання, яке потім відправляється прямо на фронт. Загалом модернізація відбуватиметься під технічним наглядом експертів української сторони, враховуючи її безпосередню участь. Танки будуть оснащені оптичними системами спостереження, поліпшеним зв'язком і так далі".

Кооперація включає виробництво військової техніки, нарощування виробництва боєприпасів, розвиток сервісних вузлів з обслуговування та ремонту зенітного озброєння та співпрацю у сфері високих технологій.