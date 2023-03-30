Про це інформує в Медіацентрі Василь Боднар.

"Триває діалог між омбудсменами про те, щоб вийти на створення єдиного гуманітарного коридору, який би дозволяв за посередництвом Туреччини звільняти наших військовополонених, а також тих цивільних осіб, які потрапили в застінки кремлівського режиму на окупованих територіях чи були вивезені до Росії. Вони мають повернутися на Батьківщину, в тому числі через Туреччину", - сказав Надзвичайний і Повноважний посол в Туреччині.

Боднар розповів, що станом на 30 березня триває пошук точок дотику щодо визволення бранців з російського полону. Також важливим питанням є визволення українських дітей.

"Це також одна з чутливих тем, яка має свої можливі перспективи. І зараз над цим також працюємо, обговорюємо і шукаємо шляхи, як цю ініціативу реалізувати", - додав Боднар.