Україна домовляється про єдиний гумкоридор для повернення полонених за посередництва Туреччини, - посол Боднар
Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що розробляються шляхи створення єдиного гуманітарного коридору для повернення полонених
Про це інформує в Медіацентрі Василь Боднар.
"Триває діалог між омбудсменами про те, щоб вийти на створення єдиного гуманітарного коридору, який би дозволяв за посередництвом Туреччини звільняти наших військовополонених, а також тих цивільних осіб, які потрапили в застінки кремлівського режиму на окупованих територіях чи були вивезені до Росії. Вони мають повернутися на Батьківщину, в тому числі через Туреччину", - сказав Надзвичайний і Повноважний посол в Туреччині.
Боднар розповів, що станом на 30 березня триває пошук точок дотику щодо визволення бранців з російського полону. Також важливим питанням є визволення українських дітей.
"Це також одна з чутливих тем, яка має свої можливі перспективи. І зараз над цим також працюємо, обговорюємо і шукаємо шляхи, як цю ініціативу реалізувати", - додав Боднар.
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