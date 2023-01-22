Україна довела, що за умови єдності суспільства можна боротись проти будь-якого авторитарного режиму, - міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан
Міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан розповіла, що Україна стала прикладом для тайванців у боротьбі з авторитарним режимом
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Як продемонструвала Україна, лише за умови єдності проти авторитарного експансіонізму можна по-справжньому вести переговори й розмовляти на рівних. На Тайвані ми зараз усвідомлюємо це більше, ніж будь-коли, тому що стратегічна ясність, як я вже згадувала - це не ескалація. І ми готові вести розмови про культурну, наукову, технологічну боротьбу з пандемією, що допоможе забезпечити прозорість зусиль по боротьбі з пандемією, про пом'якшення кліматичної кризи та багато інших тем", - пояснила Тан
Міністерка наголосила на важливості демократизації суспільства
"Найбільш особистою темою, яка мене хвилює, є захист журналістики та захист свободи слова як в Інтернеті, так і під час офлайн-зустрічей. Тому я вважаю, що в цих питаннях наш власний досвід демократизації суспільства з більш авторитарної епохи воєнного стану може надати певну допомогу, чи, навіть натхнення реформаторам в авторитарних режимах", - додала вона.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе