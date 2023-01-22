Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Як продемонструвала Україна, лише за умови єдності проти авторитарного експансіонізму можна по-справжньому вести переговори й розмовляти на рівних. На Тайвані ми зараз усвідомлюємо це більше, ніж будь-коли, тому що стратегічна ясність, як я вже згадувала - це не ескалація. І ми готові вести розмови про культурну, наукову, технологічну боротьбу з пандемією, що допоможе забезпечити прозорість зусиль по боротьбі з пандемією, про пом'якшення кліматичної кризи та багато інших тем", - пояснила Тан

Міністерка наголосила на важливості демократизації суспільства

"Найбільш особистою темою, яка мене хвилює, є захист журналістики та захист свободи слова як в Інтернеті, так і під час офлайн-зустрічей. Тому я вважаю, що в цих питаннях наш власний досвід демократизації суспільства з більш авторитарної епохи воєнного стану може надати певну допомогу, чи, навіть натхнення реформаторам в авторитарних режимах", - додала вона.

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