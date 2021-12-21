Україна готова до повторної COVID-вакцинації 70% дорослих громадян

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу.



Він зазначив, що Україна домовилася про постачання майже 42 млн доз вакцини проти COVID-19 у 2022 році.



За словами Ігоря Кузіна, країна отримає 25 млн доз вакцини Pfizer, 6,5 млн - CoronaVac та 10 млн доз за механізмрм COVAX.



"Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% населення України мали повноцінну ревакцинацію від коронавірусу двома дозами", - підсумував головний санітарний лікар.



Нагадаємо, Ігор Кузін заявив, що Україна може самостійно виявляти всі штами коронавірусу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb