Україна готова до повторної COVID-вакцинації 70% дорослих громадян
В Україні доз вакцини від коронавірусу вистачить для ревакцинації 70% дорослого населення
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу.
Він зазначив, що Україна домовилася про постачання майже 42 млн доз вакцини проти COVID-19 у 2022 році.
За словами Ігоря Кузіна, країна отримає 25 млн доз вакцини Pfizer, 6,5 млн - CoronaVac та 10 млн доз за механізмрм COVAX.
"Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% населення України мали повноцінну ревакцинацію від коронавірусу двома дозами", - підсумував головний санітарний лікар.
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