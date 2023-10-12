Україна готова провести цифровий перепис населення, - Федоров
Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна готова провести перепис населення із застосуванням сучасних цифрових засобів верифікації
Заява чиновника прозвучала під час виступу на Kyiv International Economic Forum.
Федоров нагадав, що у планах влади було провести перепис населення цьогоріч.
"Ми планували його робити разом з Apple. І теж там мали бути інновації", - зазначив він.
Також очільник Мінцифри зазначив, що у 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив проводити "нульовий етап" перепису.
"По суті, це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо в різних розрізах", - сказав Федоров і наголосив, що "у нас є чітке розуміння", як проводити сучасний перепис населення.
"Аби менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через Дію в кілька кліків", - сказав міністр.
"Тому ми готові до перепису населення. Але ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація", - додав він.
- Демографка Елла Лібанова стверджує, що перепис населення, який планували провести у 2023 році, може відбутися орієнтовно наприкінці 2025 року, оскільки під час війни його проводити не можна.
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