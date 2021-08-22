Україна і Грузія взаємно визнали COVID-сертифікати вакцинованих
Україна і Грузія закінчили процедуру взаємного визнання COVID-сертифікатів про вакцинацію
Про це сьогодні, 22 серпня 2021 року, повідомив прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає Еспресо.TV.
"Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії в Україну і громадян України в Грузію", - наводить слова грузинського прем'єра Урядовий портал.
"Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%", - наголосив Гарібашвілі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе