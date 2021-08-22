Україна і Грузія взаємно визнали COVID-сертифікати вакцинованих

Про це сьогодні, 22 серпня 2021 року, повідомив прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає Еспресо.TV.



"Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії в Україну і громадян України в Грузію", - наводить слова грузинського прем'єра Урядовий портал.



"Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%", - наголосив Гарібашвілі.





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