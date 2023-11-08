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Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку домовилися про підтримку сільського господарства на $550 млн

8 листопада, 2023 середа
10:45
Економіка Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову та кредитну угоди у рамках проєкту Світового банку щодо відновлення сільського господарства

Про це пише Міністерство фінансів України.

Зазначається, що фінансування проєкту складається з позики Світового банку у розмірі $230 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки, що підтримується Урядом Японії, та гранту в розмірі $320 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

"500 млн доларів США із загального обсягу коштів будуть спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що залучені кошти дозволять зменшити вартість запозичень для аграріїв попри війну, аби вони мали змогу продовжити сільськогосподарське виробництво.

  • 7 листопада міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та голова Представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян підписали угоду про надання Україні $700 млн на підтримку сільського господарства.
Світ
Україна
Війна з Росією
аграрії
допомога Україні
підтримка України
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