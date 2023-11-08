Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку домовилися про підтримку сільського господарства на $550 млн

Про це пише Міністерство фінансів України.

Зазначається, що фінансування проєкту складається з позики Світового банку у розмірі $230 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки, що підтримується Урядом Японії, та гранту в розмірі $320 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

"500 млн доларів США із загального обсягу коштів будуть спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що залучені кошти дозволять зменшити вартість запозичень для аграріїв попри війну, аби вони мали змогу продовжити сільськогосподарське виробництво.