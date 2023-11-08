Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку домовилися про підтримку сільського господарства на $550 млн
Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову та кредитну угоди у рамках проєкту Світового банку щодо відновлення сільського господарства
Про це пише Міністерство фінансів України.
Зазначається, що фінансування проєкту складається з позики Світового банку у розмірі $230 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки, що підтримується Урядом Японії, та гранту в розмірі $320 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.
"500 млн доларів США із загального обсягу коштів будуть спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що залучені кошти дозволять зменшити вартість запозичень для аграріїв попри війну, аби вони мали змогу продовжити сільськогосподарське виробництво.
- 7 листопада міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та голова Представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян підписали угоду про надання Україні $700 млн на підтримку сільського господарства.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.67
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе
2023, середа
8 листопада
11:52
В Україні знеструмлено частину споживачів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 8 листопада
11:50
Саботаж антивоєнних активістів на залізницях РФ становить серйозну проблему для Кремля, - британська розвідка