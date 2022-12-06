Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Ключовими темами заходу стало післявоєнне відновлення країни та економіки. Розвиток ВПК, військових та аерокосмічних технологій, military-tech визначено нами серед пріоритетних напрямків, покликаних стати драйверами зростання економіки. І основу для майбутнього зростання ми маємо закладати, зокрема й у співпраці з партнерами, вже сьогодні. За підсумками засідання можна говорити про посилення діалогу щодо реалізації спільних планів з відновлення», - зазначив Ігор Фоменко.

Під час засідання учасники обговорили варіанти технічної допомоги Україні з метою відновлення енергетичного сектору.

Також українська сторона порушила питання щодо посилення двосторонньої підтримки України у постачанні систем ППО.

Напередодні стало відомо, що Чорногорія стала третьою країною, яка підписала декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України

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