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Україна - Ірландія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги націй

14 червня, 2022 вiвторок
10:51
Спорт Збірна України проти Ірландії, Тарас Качараба (ліворуч)

Букмекери вважають збірну України фаворитом матчу 4-го туру Ліги націй проти Ірландії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Букмекерські контори пропонують на перемогу команди Олександра Петракова коефіцієнт 1,80, на нічию дають 3,50, на виграш Ірландії - 4,75. 

 8 червня у Дубліні Україна перемогла ірландців з рахунком 1:0. Наразі українці мають 6 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Ірландія, Шотландія та Вірменія набрали по 3 пункти.

Україна прийматиме Ірландію в польському місті Лодзь, матч розпочнеться о 21:45. 

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футбол
Збірна України
букмекери
Ліга націй
збірна Ірландії
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