Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори пропонують на перемогу команди Олександра Петракова коефіцієнт 1,80, на нічию дають 3,50, на виграш Ірландії - 4,75.

8 червня у Дубліні Україна перемогла ірландців з рахунком 1:0. Наразі українці мають 6 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Ірландія, Шотландія та Вірменія набрали по 3 пункти.

Україна прийматиме Ірландію в польському місті Лодзь, матч розпочнеться о 21:45.

8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.

11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.

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