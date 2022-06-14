Україна - Ірландія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги націй
Букмекери вважають збірну України фаворитом матчу 4-го туру Ліги націй проти Ірландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори пропонують на перемогу команди Олександра Петракова коефіцієнт 1,80, на нічию дають 3,50, на виграш Ірландії - 4,75.
8 червня у Дубліні Україна перемогла ірландців з рахунком 1:0. Наразі українці мають 6 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Ірландія, Шотландія та Вірменія набрали по 3 пункти.
Україна прийматиме Ірландію в польському місті Лодзь, матч розпочнеться о 21:45.
- 8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.
- 11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.
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