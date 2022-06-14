Україна - Ірландія: де та коли дивитися матч Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна прийматиме Ірландію в польському місті Лодзь. 8 червня у Дубліні команда Олександра Петракова перемогла ірландців з рахунком 1:0. Наразі українці мають 6 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Ірландія, Шотландія та Вірменія набрали по 3 пункти.

Ліга націй

Дивізіон B

Група 1

4-й тур

Україна - Ірландія

Лодзь. Польща, стадіон ЛКС

14 червня, 21:45

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Індиго

8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.

11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.

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