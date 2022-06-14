Україна - Ірландія: де та коли дивитися матч Ліги націй
У вівторок, 14 червня, збірна України зіграє у Лодзі проти Ірландії у 4-му турі Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна прийматиме Ірландію в польському місті Лодзь. 8 червня у Дубліні команда Олександра Петракова перемогла ірландців з рахунком 1:0. Наразі українці мають 6 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Ірландія, Шотландія та Вірменія набрали по 3 пункти.
Ліга націй
Дивізіон B
Група 1
4-й тур
Україна - Ірландія
Лодзь. Польща, стадіон ЛКС
14 червня, 21:45
Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Індиго
- 8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.
- 11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.
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