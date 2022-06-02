Україна хоче організувати міжнародну місію під егідою ООН для експорту продовольства, - речник МЗС Ніколенко
Міжнародна місія під егідою ООН для експорту продовольства забезпечуватиме експорт української сільськогосподарської продукції морськими шляхами
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції", - заявив він.
Речник МЗС додав, що Україна вітає попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі.
"Закликаємо країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну", - наголосив він.
- Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.
- 28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.
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