Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції", - заявив він.

Речник МЗС додав, що Україна вітає попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі.

"Закликаємо країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну", - наголосив він.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.

28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.

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