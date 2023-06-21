Україна - Хорватія: де та коли дивитись стартовий матч молодіжної збірної на Євро-2023
Сьогодні, 21 червня, молодіжна збірна України з футболу проведе стартовий поєдинок на Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України U21 зіграє проти однолітків з Хорватії у 1-му турі Євро-2023. Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 19:00
Пряму трансляцію матчу Україна - Хорватія може переглянути на регіональних каналах "Суспільного" та на сайті "Суспільне Спорт".
Букмекери вважають, що українська молодіжна збірна є аутсайдером. На виграш України коефіцієнт 3,05. Нічию оцінюють у 3,50. Виграш Хорватії - 2,50.
Окрім України та Хорватії у групі B також змагатимуться Румунія та Іспанія.
Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
1-й тур
21 червня
Україна - Хорватія
Бухарест, стадіон "Супербет Арена"
Початок - 19:00
Трансляція - "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного"
- 19 червня національна команда України у відбірковому матчі Євро-2024 переграла команду Мальти. Еспресо провів текстовий онлайн гри Україна - Мальта.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе