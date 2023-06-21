Україна - Хорватія: де та коли дивитись стартовий матч молодіжної збірної на Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України U21 зіграє проти однолітків з Хорватії у 1-му турі Євро-2023. Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 19:00

Пряму трансляцію матчу Україна - Хорватія може переглянути на регіональних каналах "Суспільного" та на сайті "Суспільне Спорт".

Букмекери вважають, що українська молодіжна збірна є аутсайдером. На виграш України коефіцієнт 3,05. Нічию оцінюють у 3,50. Виграш Хорватії - 2,50.

Окрім України та Хорватії у групі B також змагатимуться Румунія та Іспанія.

Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

1-й тур

21 червня

Україна - Хорватія

Бухарест, стадіон "Супербет Арена"

Початок - 19:00

Трансляція - "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного"