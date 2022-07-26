Україна хотіла б отримати кредит від МВФ на $20 млрд до кінця року

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова голови НБУ Кирила Шевченка.

Під час візиту до Лондона, очільник національного регулятора сподівається домовитися про своп-лінії з Банком Англії протягом декількох тижнів, хоча і не уточнив на яку суму. За його словами, Київ вже направив запит на додаткове фінансування від МВФ.

За словами Кирила Шевченка, Київ вже скерував запит на додаткове фінансування від МВФ.

"МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся почати нову програму в цьому році", – підкреслив він.

Глава НБУ сподівається на програму обсягом до $20 млрд на два або три роки у формі резервної угоди (stand-by) або механізму розширеного фінансування (EFF). Угода на $20 млрд стане другим за величиною чинний зараз кредитом МВФ після Аргентини.



Він також додав, що ця програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку України. Щоб забезпечити повернення до довоєнних умов, таких як гнучкий обмінний курс, відсутність обмежень на валютному ринку, скорочення прострочених кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.

26 липня суд остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.

14 липня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що війна в Україні погіршила цьогорічні глобальні економічні прогнози.

У червні МВФ планував знизити прогноз щодо економіки у світі через війну РФ проти України.

23 травня в Міжнародному валютному фонді констатували, що світова економіка перебуває в найгіршому стані за останніх 80 років.

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