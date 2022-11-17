Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна консультується з МВФ щодо нової моделі податкової системи

Україна консультується з МВФ щодо нової моделі податкової системи

17 листопада, 2022 четвер
12:40
Економіка МВФ

Україна спільно з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами проводить консультації щодо модифікації податкової системи

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні доволі активно йдуть переговори з МВФ та з іншими міжнародними фінансовими партнерами на предмет того, як ми можемо модифікувати нашу податкову систему для двох цілей. Перше - для того, щоб ми були конкурентно здатними з нашими сусідами. Друге - щоб побудувати таку модель, яка призведе до культури сплати податків", - сказав Шурма.

Він також зазначив, що на період післявоєнної відбудови у податковому плані у нас мають бути доволі хороші інвестиційні умови.

Шурма наголосив, що тільки після того як влада завершить ці дискусії з міжнародними партнерами, лише тоді можна буде повертатись у публічну площину обговорення нової податкової системи.

  • Виділений з боку МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 мільярда за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
МВФ
податки
Читайте також:
літак НАТО
16 листопада, 2022 середа
Літак НАТО відстежив ракету, яка влучила по території Польщі, - CNN
Хмельницька АЕС
16 листопада, 2022 середа
МАГАТЕ: На Хмельницькій АЕС зупинились обидва енергоблоки, на Рівненській - один
Володимир Зеленський
16 листопада, 2022 середа
Зеленський пояснив, чому не попередив українців про початок повномасштабної війни. Йому пропонували евакуювати Київ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 листопада
13:55
окупанти оркі русня
У лікарню Мелітополя завезли "партію" поранених росіян, – Федоров
13:49
зерновий термынал
Німеччина заплатила $14 млн за транспортування судна з українським зерном для Ефіопії
13:42
Вадим Скібіцький
Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, коли Україна почне переговори з РФ
13:40
Ілон Маск
Маск заявив, що знайде нового СЕО для Twitter
13:38
Ексклюзив
До кінця 2022 року є перспективи позитивних змін на лініях фронту Луганщини та Херсонщини, - військовий експерт Коваленко
13:37
російські окупанти
Після виходу з Херсона окупанти можуть здійснити наступ із Білорусі на Чернігівщину та Сумщину, - Генштаб
13:29
Австралійський мільярдер створив інвестиційний фонд та виділив $500 млн на відновлення України
13:11
ракета
Ворог обстріляв Одещину з "калібрів", є постраждалий
13:11
Одеса
В Одесі ті вулиці, на яких немає об'єктів критичної інфраструктури, не отримають світла, – Братчук
13:09
Вимагали відокремлення Донеччини та організували псевдореферендум. СБУ викрила 12 колаборантів, які підтримували окупацію РФ
13:07
Олексій Громов
Окупанти з 11 листопада завдали по Україні 148 ракетних ударів і скерували 26 дронів, - Генштаб
12:59
Жителям Херсона роздали безкоштовні стартові пакети українського мобільного оператора
12:58
Нафтогаз
"Нафтогаз" підтвердив удари росіян по об'єктах газовидобувної інфраструктури
12:54
Колаборанти, обстріли та мародерство: поліція Херсонщини відкрила 18 проваджень за 16 листопада
12:53
Мікрочіп
Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочіпів компанії, пов’язаній з Китаєм, - BBC
12:47
комендантська година
На Полтавщині вирішили скоротити комендантську годину
12:47
Ексклюзив
російська пропаганда
Коли люди бояться, російській пропаганді легше діяти, - журналістка Залевська
12:29
Оновлено
Київ ніч
Над Києвом збили чотири крилаті ракети та п'ять "Шахедів"
12:25
алкоголь
Аби допомогти бізнесу і місцевим бюджетам: на Полтавщині дозволили довше торгувати алкоголем
12:24
ракета
У Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США
12:17
Ексклюзив
ракета
Через залежність російських ракет від іноземних запчастин їхнє виробництво стає поштучним, 2-3 на тиждень, - військовий експерт Коваленко
12:03
OPINION
Сергій Марченко
Існування РПЦ в Україні - питання політичної волі Зеленського
11:57
Додаток "Дія"
У застосунку Дія можна отримати витяг про місце проживання
11:49
Джозеф Байден
Байден заперечив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі
11:47
Конкурс Open Data
Мінцифра запускає конкурс на проєкт з подолання корупції за допомогою відкритих даних
11:38
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Ракетна атака 17 листопада: Кулеба попросив США передати Україні Patriot
11:25
Ексклюзив
Довженко-Центр
Ситуація навколо "Довженко-центру" - це сутичка влади з громадянським суспільством, - екскерівник Козленко
11:19
Ракета
На Харківщині окупанти влучили по критичній інфраструктурі, троє постраждалих
11:17
Потяг до перемоги
Укрзалізниця розпочала продаж символічних квитків до Севастополя
11:15
Минулої доби загинуло п'ятеро цивільних, найбільше - у Запорізькій області
11:15
Оновлено
ракета
Росія завдала удару по двох об'єктах інфраструктури Дніпра, відомо про чотирнадцять постраждалих
10:58
ООН
ООН привітала продовження "зернової угоди", але закликає прибрати всі перешкоди для експорту добрив із РФ
10:55
зерновий термынал
"Зернову угоду" продовжили на 120 днів
10:55
агент ГРУ, Вінниця
Завербований ще за СРСР. СБУ затримала  російського агента, який "наводив" ракети на енергетичні об’єкти Вінниччини
10:54
литовці забрали кошти на безпілотник "PEACE Дец"
Литва придбала для України морський дрон за $250 тисяч і назвала його "PEACE Дец"
10:54
Південноукраїнська АЕС
Російські обстріли 15 листопада мали на меті зупинити українські АЕС, - Міненерго
10:52
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У великих окупованих містах Луганщини замерзають люди, квартири опалюють дровами, - Гайдай
10:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют 17 листопада: вартість долара в обмінниках
10:40
Олексій Гончаренко
Геть зрадників з парламенту: зʼявилась петиція про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ
10:29
Вільнянськ
Загарбники вдарили трьома ракетами по Запорізькій області: четверо загиблих, є руйнування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV