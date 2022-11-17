Україна консультується з МВФ щодо нової моделі податкової системи
Україна спільно з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами проводить консультації щодо модифікації податкової системи
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні доволі активно йдуть переговори з МВФ та з іншими міжнародними фінансовими партнерами на предмет того, як ми можемо модифікувати нашу податкову систему для двох цілей. Перше - для того, щоб ми були конкурентно здатними з нашими сусідами. Друге - щоб побудувати таку модель, яка призведе до культури сплати податків", - сказав Шурма.
Він також зазначив, що на період післявоєнної відбудови у податковому плані у нас мають бути доволі хороші інвестиційні умови.
Шурма наголосив, що тільки після того як влада завершить ці дискусії з міжнародними партнерами, лише тоді можна буде повертатись у публічну площину обговорення нової податкової системи.
- Виділений з боку МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 мільярда за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе