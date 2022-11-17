Україна консультується з МВФ щодо нової моделі податкової системи

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні доволі активно йдуть переговори з МВФ та з іншими міжнародними фінансовими партнерами на предмет того, як ми можемо модифікувати нашу податкову систему для двох цілей. Перше - для того, щоб ми були конкурентно здатними з нашими сусідами. Друге - щоб побудувати таку модель, яка призведе до культури сплати податків", - сказав Шурма.

Він також зазначив, що на період післявоєнної відбудови у податковому плані у нас мають бути доволі хороші інвестиційні умови.

Шурма наголосив, що тільки після того як влада завершить ці дискусії з міжнародними партнерами, лише тоді можна буде повертатись у публічну площину обговорення нової податкової системи.

Виділений з боку МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 мільярда за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.

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