Україна лідирує за кількістю медалей на Всесвітніх іграх-2022
Збірна Україна здобула на Всесвітніх іграх 22 нагороди та ділить перше місце за кількістю медалей з Італією
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
У третій день змагань у Бірмінгемі (США) українці виграли п'ять нагород.
Паверліфтинг
У змаганнях з паверліфтингу в надважкій вазі Олексій Бичков здобув золото. В трьох вправах українець підняв у сумі 1115 кг. Тетяна Мельник в суперважкій вазі стала третьою.
Сумо
У абсолютній першості в сумо Іванна Березовська виграла золото, а Світлана Яромка - бронзу. Серед чоловіків у відкритій категорії третім став Олександр Вересюк.
Медальний залік
За загальною кількістю медалей Україна ділить перше місце з Італією - у обох команд по 22 нагороди.
В медальному заліку Україна має 8 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород та йде третьою. Попереду Німеччина (9-1-4) та Колумбія (8-7-3).
- 10 липня збірна України у другий день Всесвітніх ігор здобула 13 медалей та вийшла на другу позицію у медальному заліку.
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