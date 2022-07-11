Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

У третій день змагань у Бірмінгемі (США) українці виграли п'ять нагород.

Паверліфтинг

У змаганнях з паверліфтингу в надважкій вазі Олексій Бичков здобув золото. В трьох вправах українець підняв у сумі 1115 кг. Тетяна Мельник в суперважкій вазі стала третьою.

Сумо

У абсолютній першості в сумо Іванна Березовська виграла золото, а Світлана Яромка - бронзу. Серед чоловіків у відкритій категорії третім став Олександр Вересюк.

Медальний залік

За загальною кількістю медалей Україна ділить перше місце з Італією - у обох команд по 22 нагороди.

В медальному заліку Україна має 8 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород та йде третьою. Попереду Німеччина (9-1-4) та Колумбія (8-7-3).

10 липня збірна України у другий день Всесвітніх ігор здобула 13 медалей та вийшла на другу позицію у медальному заліку.

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