Україна має добитись, щоб росіяни допустили в Оленівку представників Міжнародного кримінального суду чи суду ООН, - Розенко

Про це розповів у ефірі Еспресо віце-президент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко.

"Росія може грати на наступних речах - представників гуманітарних місій вони справді можуть допустити, але для нас як держави важливо, якщо ми хочемо правди, ми маємо через різні структури, майданчики, Радбез ООН добитися від Росії, щоб вона допустила представників або Міжнародного кримінального суду або Міжнародного суду ООН", - сказав він.

На його думку, саме ці можуть вивчити причини і що саме трапилось в Оленівці.

"Представники гуманітарних місій - не слідчі, не військові прокурори, не військові експерти. Вони можуть надати гуманітарну або медичну допомогу військовополоненим, але провести експертизу, що сталось, представники ООН чи Міжнародного комітету Червоного Хреста не можуть. Це дуже важливо - не дати сьогодні Росії обійтися лише запрошенням представників гуманітарних місій. Дуже важливо, що місці трагедії працювали військові експерти, прокурори і представники незалежних військових місій, які справді можуть розповісти правду про цю трагедію", - підсумував Розенко.

Нагадаємо, 29 липня, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені.

29 липня Головне управління розвідки повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

Станом на 30 липня, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці.

30 липня полк "Азов" заявив, що розцінює удар по Оленівці як акт публічної страти, який Росія здійснила від безкарності.

РФ погодилася впустити представників ООН та Червоного хреста на місце теракту в Оленівці, проте 31 липня все-таки не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області.

Супутникові знімки колонії в Оленівці вкотре підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни.