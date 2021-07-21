Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль
Україна домовилася про поставку 13 млн доз вакцин від COVID-19 до кінця літа, що є достатньою кількістю для щеплення всіх охочих
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку тринадцяти мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих", - сказав Шмигаль.
Він додав, що наразі в Україні доступні вакцини чотирьох виробників, кожна з яких запобігає тяжкому перебігу хвороби.
Прем'єр також нагадав про початок п'ятої хвилі вакцинації в Україні, під час якої отримати щеплення можуть всі охочі.
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