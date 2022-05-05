Україна має достатньо резервів для забезпечення українців продовольством, - Мінагрополітики
В Україні є близько 25 мільйонів тонн зернових і олійних культур, щоб забезпечити продовольством усіх українців
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі в Україні є близько 25 мільйонів тонн зернових і олійних культур.
На тимчасово окупованих територіях на момент окупації залишалося приблизно 1 млн 400 тисяч тонн зернових.
"Порівнюючи ці цифри, очевидно, що з точки зору забезпечення всіх 40 мільйонів українців, у нас є достатньо резервів на контрольованій території", - повідомив Висоцький
Резерви на тимчасово окупованих територіях, за його словами, не зберігалися. Крадіжку зерна, що там залишилось, Висоцький назвав геноцидом.
"Ця ситуація нахабна, це крадіжки, можна сказати геноцид. Але з точки зору продовольчої безпеки у національному масштабі вона загрози не несе", - прокоментував Висоцький викрадення зерна росіянами.
- Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупанти створюють "колгоспи" та забирають техніку у фермерів на Луганщині. Загалом із тимчасово окупованих регіонів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, російські військові вивезли приблизно 400 тонн зернових культур, що становить третину всіх запасів регіонів.
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