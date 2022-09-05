Про це в ефірі Еспресо сказав політолог-міжнародник Дмитро Шеренговський.

"Санду достатньо розуміє необхідність стабілізувати внутрішню ситуацію і проштовхувати євроінтеграційні реформи і процес. Частина молдавського суспільства бачить ситуацію по-іншому. Якщо виразитися достатньо гостро є частина відвертих ватників", - вважає він.

На думку Шеренговського, ці люди не хочуть і не будуть підтримувати оголошені євроінтеграційні наміри.

"Переконати втримати їх та все це разом пов'язати, з іншого боку, стикатися з загрозами, які не зникли, не маючи достатні ресурси їх вирішувати. Придністров'я чи якихось інших сепаратизмів, які можуть бути розхитані. Це велика і дуже складна задача. Тут Україна має підтримувати Санду максимально і разом рухатися в сторону ЄС", - підсумував експерт.