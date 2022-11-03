Україна має найбоєздатнішу армію в Європі, - польський політик Чех

Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"Я вважаю, що Україна спроможна буде почуватися в безпеці, коли стане членом і ЄС, і НАТО. ЄС - це економічний розвиток, верховенство права, свобода і цінності, за які українці зараз проливають кров, крім відстоювання своєї незалежності. Але так само Україні не треба платити таку страшну ціну, щоб наступні покоління українців почувалися в безпеці", - зауважив він.

Мирослав Чех також пояснив, чому НАТО вигідно мати у своєму складі Україну

"Україна - це найсильніша армія в Європі з держав демократичного табору, найбільш боєздатна. Коли ще її доозброїти сучасними танками, ППО й літаками, ця армія показала, що вона може стримувати й перемагати російську. Це для НАТО безцінно. Не треба випробовувати інших сценаріїв. Внесок України в безпеку НАТО, ЄС - колосальний. І це всі визнають, і всі розуміють на стратегічному рівні".

13 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що заявку України на вступ до НАТО вже обговорюють на неформальному рівні.

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