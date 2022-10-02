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Україна має отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, як Фінляндія та Швеція, - ексочільник МЗС Хандогій

2 жовтня, 2022 неділя
19:09
Світ Україна - НАТО

Україна має домовитися з партнерами про те, щоб на період до вступу в НАТО країна отримала тимчасові гарантії безпеки, як Швеція і Фінляндія

Про це у ефірі Еспресо розповів виконувач обов'язки міністра закордонних справ у 2009 році та ексочільник місії України при НАТО Володимир Хандогій.

"Модель гарантій безпеки до вступу в НАТО може і має бути застосована до України. Ми розуміємо, що завтра формально на нас не буде розповсюджено статтю 5 Вашингтонського договору, яка є гарантією. В будь-якому разі ми повинні пропонувати, щоб на період до вступу ми отримали тимчасові гарантії, як Швеція і Фінляндія. Тим більше ми сьогодні ведемо переговори про гарантії. Вони мають бути тимчасовою конструкцією до повноправного вступу України до НАТО", - розповів Хандогій.

  • 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії напередодні очікуваного подання цими країнами заявок на вступ у НАТО.
  • Згодом три скандинавські країни заявили про готовність захищати Фінляндію та Швецію від агресії до членства в НАТО.

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Україна
війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
гарантії безпеки
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