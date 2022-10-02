Про це у ефірі Еспресо розповів виконувач обов'язки міністра закордонних справ у 2009 році та ексочільник місії України при НАТО Володимир Хандогій.

"Модель гарантій безпеки до вступу в НАТО може і має бути застосована до України. Ми розуміємо, що завтра формально на нас не буде розповсюджено статтю 5 Вашингтонського договору, яка є гарантією. В будь-якому разі ми повинні пропонувати, щоб на період до вступу ми отримали тимчасові гарантії, як Швеція і Фінляндія. Тим більше ми сьогодні ведемо переговори про гарантії. Вони мають бути тимчасовою конструкцією до повноправного вступу України до НАТО", - розповів Хандогій.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії напередодні очікуваного подання цими країнами заявок на вступ у НАТО.

Згодом три скандинавські країни заявили про готовність захищати Фінляндію та Швецію від агресії до членства в НАТО.