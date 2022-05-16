Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Sky News.

"Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм північним сусідам усіма необхідними засобами, якщо вони стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО", - зазначив він.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії напередодні очікуваного подання цими країнами заявок на вступ у НАТО.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.

16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.