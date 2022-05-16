Три скандинавські країни заявили про готовність захищати Фінляндію та Швецію від агресії до членства в НАТО
Норвегія, Данія та Ісландія готові захистити Фінляндію та Швецію від зовнішньої агресії до набуття повноцінного членства у в Північноатлантичному Альянсі
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Sky News.
"Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм північним сусідам усіма необхідними засобами, якщо вони стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО", - зазначив він.
- 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії напередодні очікуваного подання цими країнами заявок на вступ у НАТО.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- 16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.
- 16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
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