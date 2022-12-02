“Україна має повне право відвоювати Крим”, - очільник Мюнхенської безпекової конференції
Німеччина має підтримати Україну в її спробах повернути анексований Крим, який, безумовно, є її частиною
Про це заявив багаторічний радник колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, а нині глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген в інтерв’ю DW.
"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна", – заявив Гойсген.
Він нагадав, що Німеччина намагалася дипломатичним шляхом, зокрема через Мінські угоди, вирішити "проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення" в Україну у 2014 році.
"Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план – Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само як Грозний", – наголосив Гойсген.
"Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", – підсумував глава Мюнхенської безпекової конференції.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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