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 “Україна має повне право відвоювати Крим”, - очільник Мюнхенської безпекової конференції

2 грудня, 2022 п'ятниця
23:26
війна з Росією Кримський міст

Німеччина має підтримати Україну в її спробах повернути анексований Крим, який, безумовно, є її частиною

Про це заявив багаторічний радник колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, а нині глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген в інтерв’ю DW.

"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна", – заявив Гойсген.

Він нагадав, що Німеччина намагалася дипломатичним шляхом, зокрема через Мінські угоди, вирішити "проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення" в Україну у 2014 році.

"Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план – Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само як Грозний", – наголосив Гойсген.

"Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", – підсумував глава Мюнхенської безпекової конференції.

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Крим
Німеччина
наступ ЗСУ
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