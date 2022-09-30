English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна має право звільняти окуповані Росією території, - Столтенберг
Ексклюзив

Україна має право звільняти окуповані Росією території, - Столтенберг

30 вересня, 2022 п'ятниця
19:27
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде підтримувати Україну у звільненні всіх окупованих Росією територій

Про це він заявив під час брифінгу.

"Звичайно, що Україна має повне право звільнити власні території, які окупувала Росія. Ось чому ми підтримуємо Україну. Вони можуть захищати себе і тому Збройні сили України будуть продовжувати звільняти свої території. Я вже говорив, що спроби Росії анексувати тимчасово окуповані території України не змінює сутність цього конфлікту", - пояснив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс ніколи не визнає анексії українських територій Росією.

"Якщо ми приймемо анексію українських територій Росією, то вийде так, що ми граємо за правилами ядерного шантажу Путіна та призупиняємо нашу підтримку України. Ми не можемо цього дозволити. Не можемо дозволити, щоб авторитарна держава домоглася того, чого вона хоче. Саме тому ми підтримуємо Україну, її суверенітет та територіальну цілісність", - додав він.

  • 30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
  • Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
російська армія
ядерна зброя
ЗСУ
окупанти
Єнс Столтенберг
НАТО
Читайте також:
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
27 вересня, 2022 вiвторок
"Скоро здесь пол-России будет": перехоплена розмова окупанта з реакцією на мобілізацію
Південноукраїнська АЕС
29 вересня, 2022 четвер
Уряд остаточно дерусифікував Южноукраїнську АЕС
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
28 вересня, 2022 середа
Перші частини мобілізованих росіян уже розбиті в Україні
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.66
    Купівля 40.66
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 39.21
    Продаж 40.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
30 вересня
20:35
Володимир Путін
Ще 120 тис. На додаток до "мобілізації" Путін підписав указ про осінній призов
20:23
Ентоні Блінкен
США не бачать кроків Росії з підготовки до ядерного удару, - Блінкен
20:23
Секретар РНБО України Олексій Данілов
РНБО запровадила нові санкції щодо великої кількості фізичних та юридичних осіб РФ, - Данілов
20:22
Оновлено
удар РФ по гуманітарній колоні в Запоріжжі
Кількість загиблих від удару РФ по гуманітарній колоні в Запоріжжі зросла до 30, поранених - до 88
20:08
Дмитро Кулеба
Сім елементів безпеки. Кулеба деталізував підсумки засідання РНБО
20:00
Огляд
грузія україна
Тотальна русофобія. Як росіяни стали об’єктами для насмішок в Казахстані та Грузії
19:57
G7 Країни Великої сімки
G7 обіцяє економічні наслідки для РФ через анексію територій України
19:43
Петро Порошенко, Європейська Солідарність
Порошенко: маємо сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО
19:36
Верес-Рух
УПЛ: "Металіст 1925" переміг "Колос", а "Верес" зіграв унічию з "Рухом". Результати усіх матчів 5-го туру
19:33
Оновлено
У Дніпрі від ракетного удару росіян згоріло понад сто автобусів
Ракетна атака РФ по Дніпру: загинули троє людей, пошукову операцію завершено
19:25
Бердянськ
У Бердянськ для придушення можливого спротиву прибула росгвардія
19:20
Єнс Столтенберг
Зараз мета НАТО - надати негайну допомогу Україні для захисту, рішення про вступ ухвалюють консенсусом, - Столтенберг
19:17
Знищено командний пункт ворога
ЗСУ уразили 6 командних пунктів Росії на окупованих територіях
19:09
У Херсоні почастішали випадки затримання чоловіків призовного віку
19:09
Ексклюзив
Ядерна безпека
Від ядерного вибуху та його наслідків дуже добре захищають підземні укриття, - хімік-вчений Репіч
18:56
мобілізація рф солдати орки
У Хабаровському краї військкомати просять 100 тис. рублів за відстрочку мобілізації
18:48
Харків. Ілюстрація
З початку доби Росія завдала 3 ракетних та 5 авіаційних ударів по Україні
18:40
ОБСЄ
Грубе порушення міжнародного права та статуту ООН: ОБСЄ засудила спробу РФ анексувати території України
18:38
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:24
Російські олігархи, члени їхніх родин, колаборанти: Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ у відповідь на спробу анексії територій України
18:23
Леонід Слуцький, держдума
У держдумі скаржаться, що Україна запросила НАТО вступити у війну з Росією
18:07
На фото: Олег Вергеліс
Помер український журналіст і театральний критик Олег Вергеліс
18:05
Ексклюзив
Україна-НАТО
Вступ України в НАТО допоможе зупинити агресію Путіна, - нардеп Мережко
18:03
США
Усі члени парламенту РФ, родини Шойгу та Медведєва: США наклали нові санкції за спробу анексії територій України Росією
17:59
Ексклюзив
Путін
РФ буде висувати ультиматуми до 10 жовтня, після чого почнеться період великого торгу, - політолог Кулик
17:56
Агресор не знищив жодної установки HIMARS
Українська артилерія утримує вогневий контроль над транспортно-логістичними об’єктами окупованого Півдня. Вбито 13 рашистів
17:54
Мая Санду
Президентка Молдови Мая Санду засудила намагання Росії анексувати українські території
17:52
На фото: Керамічний півник зі зруйнованого будинку в Бородянки
Найвідоміші музеї світу отримають 3D-копії півня, що вцілів після російських обстрілів у Бородянці
17:35
Зеленський
Зеленський просить Раду пришвидшити націоналізацію російських активів
17:29
Киргизстан та Таджикистан
Росіяни тікають від мобілізації: попит на оренду житла в Казахстані злетів у 32 рази
17:23
Оновлено
заявка про вступ до НАТО
Україна підписує заявку на пришвидшений вступ до НАТО, - Зеленський
17:23
Ексклюзив
Українські військові провели танкові та артилерійські навчання у зоні ООС
Знищення російського угруповання в Лимані сприятиме подальшому звільненню Харківщини й Луганщини від окупантів, - військовий експерт Валерій Рябих
17:21
Володимир Зеленський
Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом, - Зеленський
17:14
Втрати окупантів
ЗСУ порушують плани Росії щодо наступальних дій на Півдні України
17:08
Микола Княжицький
Виступ Путіна - маячня диктатора, який боїться відповідальності за свої злочини
17:06
На фото: артист Потап
Потап, якого 6 місяців не було в Україні, заявив, що "хотів на фронт"
17:03
ЄС
Усі члени ЄС заявили, що не визнають і ніколи не визнають незаконну анексію територій України Росією
16:57
Вибух у Криму
Ялта, Спартак, Алупка: в окупованому Криму пролунали гучні вибухи
16:55
Ексклюзив
білоруські та російські військові
У Білорусі може бути сформований стратегічний кулак для імітації чи завдання удару по Україні, - білоруський політолог Усов
16:52
Ексклюзив
Лиманський котел почав переварювати окупантів. Карта бойових дій: огляд подій 27-30 вересня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV