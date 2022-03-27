Україна має скористатися шансом, коли в Росії впаде режим, адже після цього прийде новий Путін і знову розвʼяже війну, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Україна має скористатися шансом і потрапити під ядрену парасольку НАТО, коли в Росії впаде режим, адже після цього прийде новий Путін і знову розвʼяже війну
Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Після закінчення правління Володимира Путіна в Росії почнеться депутінізація. В України буде 10 років, за які ми зможемо використати свій геополітичний шанс. Нам необхідно дочекатися краху путінського режиму, скористатися шансом, коли в Росії не буде бажання й сил лізти в Україну, і потрапити під ядерну парасольку США та інших країн-учасниць НАТО", - зазначив Портников.
На думку журналіста, якщо ми зараз домовимося з Росією на якихось умовах, не має значення на яких, ми просто відтермінуємо агресію й через рік - півтора буде нова війна. Як тільки у Путіна буде достатня кількість ракет, солдатів і тд.
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"Будь-яке інше рішення - відтермінування війни. З боку Росії буде стільки війн, скільки потрібно, щоб Україна перестала існувати. Не треба жодних ілюзій: якщо ця війна закінчиться через місяць, чекайте війну через рік, якщо ми будемо нейтральною державою, погодимося з будь-якими ідеями Росії", - зауважив Віталій Портников.
Публіцист наголосив, якщо путінський режим впаде - це означатиме, що ми маємо шанс. Не довгий, на кілька років, адже після падіння режиму Путіна буде депутінізація, а потім - новий Путін.
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