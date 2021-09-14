Україна має стати гнучкою військовою державою, як Ізраїль, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника МЗС Дмитра Кулеби для The Independent.

"Ця країна (Україна, - ред.) витягла ряд гірких уроків, які говорять, що обіцянки Заходу, швидше за все, не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам", - зазначив він.

Кулеба додав, що Україна розуміє, що може покладатися лише на себе.



За його словами, це означає, що треба навчитися перетворюватися на гнучку військову державу за типом Ізраїлю.

"Армія, дипломатія і український народ - ось що нам потрібно, щоб вижити", - зазначив Кулеба.