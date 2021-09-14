Україна має стати гнучкою військовою державою, як Ізраїль, - Кулеба
Україні треба бути гнучкою військовою державою
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника МЗС Дмитра Кулеби для The Independent.
"Ця країна (Україна, - ред.) витягла ряд гірких уроків, які говорять, що обіцянки Заходу, швидше за все, не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам", - зазначив він.
Кулеба додав, що Україна розуміє, що може покладатися лише на себе.
За його словами, це означає, що треба навчитися перетворюватися на гнучку військову державу за типом Ізраїлю.
"Армія, дипломатія і український народ - ось що нам потрібно, щоб вижити", - зазначив Кулеба.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе