Україна має стати лідером для майбутніх незалежних держав на території РФ, як Велика Британія для своїх домініонів, - нардеп Дунда
Стратегія України має бути простою - на територіях нинішньої Російської Федерації повинні бути створені незалежні республіки, а Київ має стати медіатором процесів
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.
"Я хочу зазначити, що у нас як в українців та Києва не повинно бути жодних територіальних претензій на території РФ. Наша стратегія повинна бути проста - на наших східних кордонах повинні бути створені незалежні республіки", - зазначив він.
На думку нардепа, Київ має бути лідером на цій території, навколо якого мають укладатися союзи і повинні об'єднуватися майбутні незалежні республіки.
"Найбільш гарна історія - модель Великої Британії з її домініонами. Де є Лондон, а є інші незалежні держави (Канада, Австралія), але вони розуміють, що провідну роль грає Лондон. Так і само і Київ має стати таким", - підсумував Дунда.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе