Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.

"Я хочу зазначити, що у нас як в українців та Києва не повинно бути жодних територіальних претензій на території РФ. Наша стратегія повинна бути проста - на наших східних кордонах повинні бути створені незалежні республіки", - зазначив він.

На думку нардепа, Київ має бути лідером на цій території, навколо якого мають укладатися союзи і повинні об'єднуватися майбутні незалежні республіки.

"Найбільш гарна історія - модель Великої Британії з її домініонами. Де є Лондон, а є інші незалежні держави (Канада, Австралія), але вони розуміють, що провідну роль грає Лондон. Так і само і Київ має стати таким", - підсумував Дунда.