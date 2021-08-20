Україна має судитись з Росією через втрачений газовий шельф, - політолог

Про це повідомив політолог Олександр Антонюк у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Нам треба запускати судові процеси щодо Nord Stream 2 і Російської Федерації. З анексією Криму Росія також анексувала й частину акваторії Чорного й Азовського морів, де знаходиться наш газовий шельф. Відповідно, ми вже можемо говорити, що Європа, Німеччина зокрема, користується краденим українським газом. Отже, нам потрібно подивитися, яку вигоду за роки анексії ми недоотримали, і в судових процесах виставляти Російській Федерації рахунки”, – зазначив Антонюк.

Політолог зауважив, що Росія буде відмовлятися від виплати компенсації Україні, тож ми повинні залучати всі можливі інституції для того, щоб накладати арешти на активи “Газпрому”.

“Звичайно, це довготривалий і стратегічний процес, цим повинен займатися безпосередньо уряд, це має бути сталою програмою, на кшталт формування бюджету, незалежно від того, хто є прем’єр-міністром України. Варто розуміти, що результату вдасться досягти лише через 5-10 років, але уряд України повинен працювати й у публічному просторі заявляти про крадений Росією в України газ”, – повідомив Антонюк.

Нагадаємо, Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною.

Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та десять його колег із країн ЄС підписали заяву, в якій висловилися проти угоди між США та Німеччини щодо газопроводу “Північний потік-2”.